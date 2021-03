Em dois anos, Vuon Card é emitido para 360 mil pessoas

Criado para oferecer crédito de forma simples aos clientes, o VuonCard ampliou o poder de compra das classes C e D durante a pandemia - (Foto: Divulgação)

Lançado em 2019, o VuonCard, cartão de crédito do Grupo Pereira, quinto maior varejista do País, completa dois anos com a emissão de mais de 360 mil cartões para clientes das bandeiras Comper e Fort Atacadista localizadas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Somente em 2020, ano marcado por dificuldades econômicas, foram emitidos mais de 130 mil plásticos e o valor das transações financiadas pelo próprio grupo chegou a mais de R$ 800 milhões. Para 2021, o grupo pretende chegar a cerca de 500 mil unidades e atingir a meta de R$ 1 bilhão em valor transacionado.

Criado para oferecer crédito de forma simples aos clientes, o VuonCard ampliou o poder de compra das classes C e D durante a pandemia. A emissão, feita nas lojas em até 12 minutos, requer apenas um documento com foto e seu uso oferece uma série de benefícios, como descontos e parcelamento das compras. Com isso, as compras feitas pelos clientes que usam o cartão são mais frequentes na comparação com os que não usam.

"Os valores dos tickets dos clientes que pagam com o VuonCard são, em média, 50% maiores do que os daqueles que usam outros meios de pagamento. Isso se dá pelas vantagens que oferecemos a eles. O uso da inteligência artificial nos permite entender seus hábitos, como períodos e frequência de visitas ao mercado, produtos de maior interesse, valor médio das compras e, com isso, oferecer promoções e serviços que os fidelizam", explica Rafael Souza, diretor do VuonCard.

Estratégia - Ao optar por um modelo de gestão e financiamento próprio do Grupo Pereira, o Vuon Card permite conhecer o comportamento de compra do cliente para melhor fidelizá-lo e oferecer àquilo que é melhor para ele em todos os sentidos. "Ao decidirmos assumir o risco que antes era do banco, apostamos na relação com nossos clientes. Com crédito acessível, trabalhamos a inclusão das pessoas e essa democratização permite que os desbancarizados possam ter acesso à produtos e serviços, que não teriam antes, além de ampliarmos o público alvo e a fidelização", continua o diretor do negócio.

Serviços exclusivos - Além da emissão descomplicada dos cartões, os clientes têm acesso a uma série de vantagens, como a possibilidade de pagamento da fatura em até 40 dias, parcelamento diferenciado nas compras, reestabelecimento imediato do crédito após pagamento da fatura no caixa da loja, acesso a promoções e descontos exclusivos e a produtos como o Plano Odontológico e o Fatura Garantida, que garante a quitação da fatura em caso de imprevistos (como a falta de renda por desemprego) e oferece cobertura para morte, invalidez por acidente, assistência residencial, entre outros, de acordo com o plano contratado. O Fatura Garantida conta ainda com sorteios mensais que variam de R$ 3 mil a R$ 6 mil.

O acesso às informações do cartão pode ser feito presencialmente nas lojas, por telefone ou ainda por meios digitais. Todos os pontos de contato com o cliente são feitos por canal próprio e uso de Inteligência Artificial nos meios eletrônicos (que inclui site, aplicativo, Messenger WhatsApp e Telegram e chatbot com atendimento pelo assistente virtual).

Sobre o Grupo Pereira - Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira atua no varejo e no atacado com as bandeiras Comper, Fort Atacadista e Bate Forte. São mais de 15.000 funcionários e 780 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a companhia tem 85 unidades de negócios, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 44 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), seis filiais do Bate Forte (atacadista de distribuição) e sete lojas de varejo farmacêutico – SempreFort. O GP também é proprietário do braço de serviços financeiros, Vuon, lançado em 2019, que inclui o private label VuonCard, que já conta mais de 350 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica. Com a missão de oferecer uma experiência de comprar positiva, por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade e com as comunidades do entorno por meio de programas de sustentabilidade e de responsabilidade social.