Em audiência nos EUA, investidor do Reddit defende aposta em ações da GameStop

O investidor americano Keith Gill - (Foto: Divulgação)

O investidor americano Keith Gill, um dos usuários da rede social Reddit que impulsionaram as ações da GameStop no final de janeiro, defendeu nesta quinta-feira, 18, a aposta na empresa de videogames. Ele participou de uma audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

O escrutínio dos parlamentares ocorre após a volatilidade causada nos mercados acionários americanos por movimentos especulativos de investidores de varejo.

"Meu investimento na GameStop foi baseado em fundamentos", declarou Gill durante a audiência. O investidor atua no fórum WallStreetBets, do Reddit, e foi um dos primeiros a apostar na alta dos papéis da companhia. No Youtube, Gill é conhecido como "Roaring Kitty".

O investidor, contudo, negou que suas postagens tenham gerado todo o movimento de compra das ações da GameStop. "É trágico que algumas pessoas tenham perdido dinheiro", afirmou.

Os papéis da companhia subiram mais de 400% na última semana de janeiro, com o aumento da demanda, o que causou um short squeeze no mercado.

O short squeeze ocorre quando um ativo dá um salto e força investidores que apostam em sua queda a comprá-lo, para evitar uma perda maior. Os grandes fundos de hedge que foram impactados pela especulação, como o Melvin Capital, haviam "alugado" papéis como os da GameStop.

O objetivo era vender essas ações no mercado e comprá-las de volta por um preço menor, embolsando a diferença antes de devolver os ativos ao dono original. No entanto, com a disparada das ações, esses fundos se viram obrigados a recomprá-las o mais rápido possível para zerar posição e evitar mais prejuízos - o que alimentou ainda mais a alta de preços, como uma bola de neve.

Também participaram da audiência os CEOs da corretora Robinhood, Vlad Tenev, do fundo de hedge Melvin Capital, Gabriel Plotkin, do fundo de hedge Citadel, Kenneth Griffin, e do Reddit, Steve Huffman.