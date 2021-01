Edital para construção de nove pontes no Pantanal será aberto na próxima semana

O que aconteceu na temporada da seca na Amazônia e Pantanal em 2020 - (Foto: Christian Braga / Greenpeace)

Os editais para a construção de nove pontes de concreto no Pantanal sul-matogrossense serão lançados na semana que vem, conforme o Secretário-Adjunto da Semagro, Ricardo Senna em entrevista ao Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira (6). A novas pontes vão substituir as de madeira que queimaram após os constantes incêndios.

As obras estão em processo de formalização e finalização para que possam ser lançadas ordens de serviços e fazer as trocas. “Estamos trabalhando com as ONGs e fazendeiros no sentido de atuar com rigor para que os incêndios, caso ocorram, sejam tomadas providências imediatas diante do que passou”, afirma Senna.

O trabalho se divide em várias frentes, desde a compra de materiais, equipamentos, aeronaves e contratação de brigadistas ao grupo de resgate animal e obras de infraestrutura. De acordo com Senna, a troca por pontes de concreto aliviaria a situação de incêndios.

O secretário-adjunto, alerta ainda que é necessário a prevenção, pois há risco de incêndios na mesma proporção de 2020. Um monitoramento das previsões feita pela Semagro, revela que nos próximos anos há pouca previsão de chuvas, e uma perspectiva de aumento da temperatura média. “É importante que o ouvinte do pantanal possa estar alerta para isso. É preocupante se não tivermos prevenção corremos risco de ter incêndios na mesma proporção”, finaliza.