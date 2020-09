Economia e Relações Exteriores congratulam novo presidente do BID

O americano Mauricio Claver-Carone, novo presidente do BID Gabriel - Aponte Getty Images for Concordia Summit/Getty Images

Os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores divulgaram nesta sábado, 12, nota conjunta para "congratular" o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Maurício Claver-Carone, eleito neste sábado. Na nota, o governo reafirma que a eleição do dirigente teve apoio do Brasil.

"Apoiada pelo governo brasileiro, a eleição de Mauricio Claver-Carone representa uma proposta de gestão pragmática, transparente, eficiente e associada a valores comuns e fundamentais às Américas, como democracia, liberdade econômica, desenvolvimento sustentável e Estado de Direito. Nesse espírito o Brasil acredita que o BID terá papel ainda maior para alavancar os recursos necessários para apoiar a recuperação econômica da região, principalmente por meio de investimentos do setor privado e em infraestrutura", diz a nota.

O governo aproveitou para fazer um agradecimento ao atual presidente do BID, Luis Alberto Moreno, "pelos serviços prestados como presidente do BID, em um período marcado por grandes conquistas da instituição e transformações na região".

Claver-Carone foi eleito neste sábado para o cargo, quebrando uma tradição de 60 anos de ter um nome da América Latina na chefia do banco. Ele assumirá a presidência do BID em outubro, substituindo Luis Alberto Moreno.

Desde a criação do BID, em 1959, a presidência do principal banco de desenvolvimento para a América Latina ficou com um dos países da região. Por já serem os maiores acionistas, os EUA costumam ficar de fora do rodízio de presidentes do banco, mas o presidente Donald Trump quebrou a tradição, em um gesto que incomodou parte dos países.