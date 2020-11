Duratex diz que unidade de Agudos foi atingida por incêndio

A Duratex estima que serão necessários até quatro dias para que as operações sejam retomadas - (Foto: Reprodução/Facebook)

A Duratex informa que na segunda-feira, 9, houve um incêndio no silo de cavacos de sua unidade de painéis de madeira de Agudos (SP). Segundo a companhia, o incêndio foi combatido pela equipe de segurança da fábrica com o apoio de outras empresas locais e dos bombeiros de Agudos e de Bauru. Não houve feridos.

As causas do incidente estão sendo avaliadas, e a Duratex estima que serão necessários até quatro dias para que as operações sejam retomadas.

Boa parte dos impactos será compensada com a reprogramação de paradas técnicas que já estavam agendadas para os próximos 45 dias, de acordo com a companhia.

Diante disso, a fabricante de materiais de acabamento não espera impactos significativos nos prazos de atendimento aos clientes.

"Vale ressaltar, entretanto, que a Duratex possui cobertura por apólice de seguro contra incêndio que será acionada em caso de necessidade", afirma a companhia.