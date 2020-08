Durante meses de pandemia, cartórios de MS registram aumento de quase 90% na compra e venda de imóveis

Os dados referentes à compra e venda em Mato Grosso do Sul podem ser ainda maiores, pois muitas pessoas optam pela escrituração em outros estados - (Foto: Fábio Rodrigues/ABrasil)

De abril a julho o mercado o mercado imobiliário sul-mato-grossense registrou bons índices, quando o assunto é transações imobiliárias realizadas pelos Cartórios de Notas do Brasil. No Estado, as escrituras de compra e venda tiveram um aumento de 87%, saltando de 1.153 para 2.164. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal.

Na comparação de julho de 2019 com o mesmo período de 2020, a alta foi de 14%. Os números de compra e venda de imóveis foram de 1.905 para 2.164. Os dados referentes à compra e venda em Mato Grosso do Sul podem ser ainda maiores, pois muitas pessoas optam pela escrituração em outros estados.

Em maio deste ano ocorreu a regulamentação dos atos notariais online, ou seja, escrituras públicas e procurações podem ser feitas de forma remota, por videoconferência por meio da plataforma única e-Notariado (www.e-notariado.org.br).

O Presidente do CRECI-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul), Eli Rodrigues, acredita que o Estado está em um bom momento mesmo diante da pandemia e destaca que o serviço online dos cartórios facilitou muito o processo. “Muitos serviços que antes eram feitos apenas pessoalmente agora podem ser feitos de casa. Então isso ajudou muito as transações comerciais, principalmente agora neste período em que estamos vivendo de distanciamento social”, ressalta o presidente.

Outros dados que também comprovam crescimento em Mato Grosso do Sul são do levantamento da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), referentes aos financiamentos imobiliários do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

Os números indicam que, mesmo durante o período de pandemia do novo coronavírus, a comercialização de unidades cresceu 39%, de março a maio de 2020 em relação ao ano passado. Foram 808 transações nos três meses de 2019, contra 1.124 neste ano.

Na comparação sobre o valor financeiro, os dados comprovam um aumento de 24%, em relação aos meses de janeiro a maio em Mato Grosso do Sul, o que representa um crescimento de 88.076.924 reais. Foram R$ 363.365.199 em negócios em 2019 e R$451.442.123 no mesmo período deste ano. Já o número de unidades subiu 27% no mesmo período (1.491 em 2019 e 1904 em 2020).