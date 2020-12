DOU traz planos para levar energia elétrica ao Amapá

O governo federal traz hoje no Diário Oficial da União o termo de compromisso para a implementação do Programa Mais Luz para a Amazônia no Amapá. A medida tem como objetivo estabelecer metas para atender a população residente em regiões remotas do estado, que ainda não tem acesso à energia elétrica, e para as quais não é possível o atendimento com extensão de redes convencionais.

A previsão é beneficiar mais de 2,5 mil famílias nos próximos dois anos, por meio de sistemas de geração que utilizam energia renovável, especialmente a energia solar, contribuindo para a preservação da Floresta Amazônica e a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, além de incentivar a utilização de fontes renováveis de geração de energia elétrica.

A expectativa é de que o acesso à energia elétrica estimule o fomento de atividades voltadas para o aumento da renda familiar em comunidades da Amazônia Legal.

O ato publicado hoje foi celebrado entre o Ministério de Minas e Energia – MME e a Eletronorte, tendo como intervenientes a Centrais Elétricas do Amapá, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Centrais Elétricas Brasileiras e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.