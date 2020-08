Doria defende que reforma administrativa é fundamental para São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a reforma administrativa enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) é "fundamental para o Estado".

Em transmissão virtual durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria disse que sem a reforma o Estado não será capaz de honrar compromissos com a folha de pagamento nem com prestadores de serviço e fornecedores. O governador cumpre o último dos dez dias de isolamento em sua residência após diagnóstico positivo para a covid-19.

A reforma, dada pelo projeto de lei 529/20, busca reduzir os custos do Estado de São Paulo. Entre as medidas, o texto extingue dez fundações e autarquias - entre elas a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, a Fundação para o Remédio Popular (Furp) e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) -, além de permitir o repasse do excedente em caixa das universidades estaduais e órgãos de pesquisa ao Tesouro estadual. Caberá aos parlamentares decidir como decidir como será feito o projeto de readequação do governo.