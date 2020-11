Dólar volta a fechar acima de R$ 5,40

O mercado financeiro teve um dia de realização de lucros e de devolução de ganhos depois de sessões de euforia. O dólar voltou a fechar acima de R$ 5,40, e a bolsa de valores caiu pela primeira vez depois de seis altas consecutivas.

O dólar comercial encerrou a quarta-feira (11) vendido a R$ 5,417, com alta de R$ 0,023 (0,47%). A cotação teve mais um dia de volatilidade. Pouco depois da abertura dos negócios, encostou em R$ 5,46. No fim da manhã, caiu para R$ 5,37, mas voltou a superar a barreira de R$ 5,40 ao longo da tarde.

No mercado de ações, o dia foi marcado pela realização de lucros, quando os investidores vendem papéis que se valorizaram nos últimos dias para embolsarem os ganhos. O índice Ibovespa, da B3, fechou esta quarta aos 104.809 pontos, com recuo de 0,25%. O indicador operou próximo da estabilidade todo o dia, alternando momentos de altas e baixas até fechar com leve queda.

Após a euforia dos últimos dias com a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, os mercados financeiros em todo o planeta tiveram um dia de ajustes, com parte dos ganhos acumulados nas últimas sessões revertendo-se. No Brasil, a obstrução das votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do projeto do Orçamento de 2021 e a indefinição sobre a continuidade de alguma ajuda à população mais vulnerável após o fim do auxílio emergencial pressionam as negociações.

* Com informações da Reuters