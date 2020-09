Dólar sobe pela primeira vez em quatro dias, mas cai na semana

Num dia de venda de ações no exterior e de retirada da urgência da reforma tributária, o dólar subiu pela primeira vez em quatro sessões. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (4) vendido a R$ 5,308, com leve valorização de R$ 0,018 (+0,33%). Ontem (3), a moeda tinha fechado no menor nível em um mês.

Apesar da alta de hoje, o dólar encerrou a semana com recuo de 1,99%. Em 2020, a divisa acumula alta de 32,28%.

O dólar operou em queda durante boa parte da manhã, mas passou a subir depois que o governo retirou o pedido de urgência da proposta de reforma tributária enviada pela equipe econômica, que prevê a unificação de diversos tributos federais. Ao longo da tarde, o ritmo de alta diminuiu, até a cotação fechar próxima da estabilidade.

Bolsa

No mercado de ações, a influência do mercado internacional não impediu que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechasse em alta. O indicador fechou o dia aos 101.242 pontos, com pequena alta de 0,25%.

No exterior, uma venda de ações de tecnologia em Wall Street derrubou dois índices, o S&P 500 e o Nasdaq (ligado a empresas de tecnologia). Nas últimas semanas, os dois indicadores vinham batendo recordes, mas os investidores passaram a vender ações para embolsarem os lucros recentes.

No Brasil, o Ibovespa chegou a operar abaixo dos 100 mil pontos entre as 11h30 e as 14h30, mas reverteu a queda ao longo da tarde. Ainda assim, ações ligadas a empresas de comércio eletrônico, que estão entre as maiores altas em 2020, sofreram.

* Com informações da Reuters