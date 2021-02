Dólar sobe de olho no exterior e na agenda do Congresso

Dólar - (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O dólar opera em alta no mercado doméstico, acompanhando a tendência da moeda americana nesta manhã de quinta-feira no exterior em meio ao impasse sobre o novo pacote fiscal dos EUA. Um pano de fundo de cautela predomina também em relação à agenda do Congresso brasileiro, porque os investidores e analistas querem ver a evolução da pauta - se realmente acontecem no Parlamento as reformas e privatizações prometidas pelo Executivo.

No exterior, mais cedo, a libra se fortaleceu levemente ante o dólar e a Bolsa de Londres acentuou queda após o Banco da Inglaterra (BoE) manter inalterada sua política monetária, conforme esperado. Em comunicado sobre a decisão, a instituição prevê uma rápida recuperação da atividade econômica britânica em 2021, impulsionada pela vacinação contra a covid-19, mas descreve a situação como "incerta". Às 9h20, a libra estava a US$ 1,3649, ante US$ 1,3644 no fim da tarde ontem. O dólar segue em alta leve frente euro e iene. Às 9h28, o dólar á vista subia 0,11%, a R$ 5,3763. O dólar para março ganhava 0,59%, a R$ 5,3825.