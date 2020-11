Dólar se enfraquece ante rivais com vacina, dado negativo e euro e libra fortes

O dólar se enfraqueceu na comparação com rivais nesta terça-feira, 17, ainda sob efeito de notícias positivas da véspera sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, que aumenta expectativa pela recuperação da economia global e, como consequência, deprime a demanda pela segurança da moeda norte-americana. Dado de varejo negativo nos Estados Unidos e o fortalecimento do euro e da libra também compuseram o cenário no mercado cambial.

O índice DXY, que mede a variação da divisa dos EUA ante uma cesta de seis rivais fortes, encerrou em baixa de 0,24%, a 92,416 pontos. No fim da tarde em Nova York, o dólar recuava a 104,21 ienes.

"Os desdobramentos sustentam nossa visão de que o dólar dos EUA provavelmente irá se enfraquecer mais no ano adiante, à medida que a economia global continuar se recuperando do choque da covid-19 e o Fed (o banco central americano) mantiver uma política monetária acomodatícia para encorajar uma recuperação ainda mais forte", diz Lee Hardman, analista de câmbio do MUFG.

Em evento virtual, o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou compromisso da instituição em continuar implementando estímulos enquanto a pandemia não tiver sido superada. Segundo ele, embora a maior economia do planeta tenha registrado acelerado retomada desde o choque inicial, em abril, o ritmo da recuperação ainda é muito lento.

A piora no quadro da pandemia já é refletida nos indicadores econômicos. Hoje pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo subiram 0,3% de setembro para outubro, frustrando expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta mensal de 0,5%. A produção industrial, por sua vez, se elevou 1,1%, de acordo com o Fed.

Entre as moedas europeias, o euro avançava US$ 1,1863 e a libra subia a US$ 1,3250. O movimento é impulsionado por expectativas de que Reino Unido e União Europeia finalmente cheguem a um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do país insular do bloco europeu que será oficializada em 1 de janeiro de 2021. Reportagem da Bloomberg revelou hoje que, de acordo com fontes, €um entendimento deve ser firmado na próxima semana.

"Um acordo comercial abrangente poderia levar a avanço significativo da libra, em um cenário que reduziria os riscos negativos para o crescimento econômico e diminuiria a proabilidade de o Banco da Inglaterra (BoE) adotar juros negativos", analisa o analista Joe Manimbo, do Western Union.

Ante emergentes, o dólar avançava a 80,0758 pesos argentinos e a 20,3030 pesos mexicanos.