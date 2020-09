Dólar cai 0,29%, para R$ 5,2818

Até ontem, antes de Maia escancarar sua briga com Guedes, o mercado precificava, além da ideia de andamento das reformas, a percepção de que a relação entre o Parlamento e o Executivo estava melhor para fazer as reformas andarem. - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar no mercado à vista passou a cair, se alinhando à tendência de baixa ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities, após abrir a sexta-feira com viés de alta e oscilar sem direção única por alguns instantes. Os investidores ajustam posições de forma moderada, em meio à espera do relatório de empregos dos Estados Unidos, que sai às 9h30, e tende a dar o rumo aos negócios nesta sexta.

Um viés de alta inicial do dólar pode ter refletindo algum mal-estar, após o rompimento das relações entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que pode atrapalhar a articulação política do governo em meio à tramitação das reformas administrativa e tributária no Congresso. Até ontem, antes de Maia escancarar sua briga com Guedes, o mercado precificava, além da ideia de andamento das reformas, a percepção de que a relação entre o Parlamento e o Executivo estava melhor para fazer as reformas andarem.

Às 9h24, o dólar à vista caía 0,29%, a R$ 5,2818. O dólar futuro para outubro recuava 0,20%, a R$ 5,2845.