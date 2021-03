Dólar cai com otimismo sobre pacote/EUA; cautela com Treasury e fiscal limitam

Dólar - (Foto: Agência Brasil)

O dólar recua ante o real nesta segunda-feira, alinhado à queda predominante no exterior frente outras divisas emergentes e ligadas a commodities em meio ao otimismo com a aprovação pela Câmara dos Representantes dos EUA do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente Joe Biden, que segue agora para o Senado.

Mas, as quedas do dólar são moderadas diante da retomada da alta dos juros dos Treasuries longos. Aqui, há preocupações ainda com o risco fiscal em meio indefinição do auxílio emergencial e avanço da covid-19 pelo Brasil, impondo novos "lockdowns" em várias cidades e cautela aos investidores. A previsão é de que a PEC Emergencial, que inclui o auxílio, poderá ser ainda mais desidratada antes da votação, prevista para quarta-feira, dia 3.

Há pressão de bancadas para fatiar a PEC e aprovar só o benefício agora, deixando as medidas de contenção para depois, o que o governo quer evitar. Mas parlamentares governistas avaliam que será difícil votar o relatório da proposta sem fatiamento, segundo a Coluna do Estadão.

Às 9h20 desta segunda, o dólar à vista caía 0,29%, a R$ 5,5891. O dólar para abril recuava 0,25%, a R$ 5,5305.