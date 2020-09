Dólar ajuda no viés de baixa das taxas futuras de juros antes de Fed e Copom

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade, influenciados pelo recuo do dólar - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Após subirem ontem, os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, mas com viés de baixa, influenciados pelo recuo do dólar ante o real e com investidores à espera das decisões de política monetária do Copom (após o fechamento do mercado) e Federal Reserve (15h).

Na ponta curta, o DI para janeiro de 2022 tinha viés de baixa mesmo após o IGP-10 ter mostrado avanço de 4,34% em setembro, depois de uma alta de 2,53% em agosto. O DI para janeiro de 2021, que melhor reflete o Copom de hoje, operava estável. Às 9h16, o DI para janeiro de 2027 marcava 7,00%, de 7,02% no ajuste desta terça. O DI para janeiro de 2023 estava em 4,14%, na máxima, de 4,15% e o para janeiro de 2022 exibia 2,85%, de 2,87% ontem no ajuste. O dólar à vista caía 0,94%, a R$ 5,2392.