Dólar à vista reduz queda a R$ 5,5495 com ajustes em linha com exterior

Dólar - ( Foto: O Estadão)

O dólar reduz a queda ante o real na manhã desta segunda-feira, 28, acompanhando a desaceleração dos ajustes de baixa ante outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior. São ajustes técnicos em meio a altas do petróleo e a proximidade do fim de setembro e do terceiro trimestre, nesta quarta-feira, segundo Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti. Nas máximas, por volta das 10h desta segunda-feira, o dólar à vista caía 0,10%, a R$ 5,5495, enquanto o dólar para outubro recuava, a R$ 5,5495.