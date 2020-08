Dinâmica local pesa, BC faz 2 intervenções, mas dólar fecha a R$ 5,4512 (+0,66%)

Dolar - (Foto: Agência Brasil)

Seguindo dinâmica na qual pesou muito o noticiário doméstico, o real perdeu valor frente ao dólar e foi na contramão do movimento de valorização de moedas de pares emergentes. Ao fim da sessão de negócios e após o segundo leilão do dia do Banco Central, o ritmo de alta arrefeceu e a divisa americana no segmento à vista fechou cotada a R$ 5,4512 (+0,66%).

O BC atuou por duas vezes e chegou a vender a oferta total de 20.000 contratos de swap cambial, no montante de US$ 1 bilhão - na soma das duas etapas -, em uma operação que não estava ligada nenhuma rolagem de vencimentos. Mas, ainda assim, o mercado absorveu e a moeda americana seguiu em alta logo depois. O BC não atuava nesse formado no mercado de câmbio desde o dia 29 de junho passado.

O desembarque do governo de mais auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, em especial o empresário Salim Mattar, em um cenário já permeado por preocupações sobre a força da equipe econômica terá para segurar as contas públicas e não deixar furar o teto de gastos, foi indigesta aos investidores do mercado financeiro. O dólar alcançou R$ 5,4922 na máxima do dia no spot.

Gustavo Spinola Lopes da Cruz, estrategista na RB Investimentos, diz que foi um dia de movimento atípico pelas saídas de pessoas que tinham peso na equipe de Guedes. Apenas 20 meses após o início do governo, restam somente dois dos sete secretários especiais originalmente escolhidos pelo ministro para auxiliar na sua "guinada liberal".

Cruz, contudo, descarta a saída do próprio ministro. "Na minha opinião, Guedes prefere ele mesmo tocar, mesmo que seja para ter um pouco de heterodoxia no governo", diz, complementando que, se houvesse esse risco de desistência do ministro agora, o mercado já estaria precificando com os ativos reagindo de modo muito pior.

Antes do fechamento da sessão de negócios no mercado de câmbio, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse ao Broadcast que o governo não vai trabalhar com proposições que ameacem o teto de gastos e que as medidas estão sendo desenhadas para o seu cumprimento de 2021 em diante. Segundo ele, serão incluídas regras para desindexação, desvinculação e desobrigação. E, disse ainda, deve haver parâmetro prudencial de despesas discricionárias para os gatilhos do teto serem disparados. Ainda em Brasília, os deputados mantiveram veto do presidente Jair Bolsonaro ao Benefício de Prestação Continuada (BCP), que tinha potencial de elevar em R$ 20 bilhões os gastos no ano que vem.