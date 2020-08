Dia dos pais: Servidor estadual tem descontos de 3% a 30% no comércio de Campo Grande

A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre o Governo Estadual e a Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Para garantir o presente do Dia dos Pais, os servidores públicos do estado contam com descontos que variam de 3% a 30% no Comércio de Campo Grande. A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre o Governo Estadual e a Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital, e possibilita o acesso aos benefícios em lojas selecionadas do varejo.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), pasta ligada à formalização dos convênios, a lista com os estabelecimentos parceiros pode ser acessada pelo site https://www.cdlcg.com.br/Texto.aspx?t=servidores-publicos-estaduais&id=141

Para ter acesso aos descontos, é importante que o servidor apresente um holerite ou ainda, sua carteira funcional, disponível no aplicativo MS Digital (aba Portal do Servidor/Carteira Funcional)

DEMAIS PARCERIAS – Também são conveniados com o Governo do Estado, a Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande e a Associação de Vendedores do Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, o Camelódromo. Na Feira Central, os descontos podem variar entre 5% e de 10%; no Camelódromo entre 10% e 20%.

Outra iniciativa do Governo Estadual é o Clube de Benefícios do Servidor, que também assegura descontos para o funcionalismo na aquisição de produtos e serviços dos setores de Alimentação, Seguradoras, Escolas, Faculdades, Saúde, Lazer, Idiomas, Capacitação e Cartões. Acesse pelo http://www.portaldoservidor.ms.gov.br/InformativoOnline/Home/137

Elaine Paes, SAD