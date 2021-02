Departamento do Tesouro dos EUA vai oferecer US$ 126 bilhões em Treasuries

Departamento do Tesouro dos EUA - (Foto: Divulgação)

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a oferta de US$ 126 bilhões em Treasuries para refinanciar aproximadamente US$ 62,9 bilhões em títulos públicos que estão em posse de entes privados. A operação deve levantar cerca de US$ 63,1 bilhões.

Serão oferecidos títulos de 3 anos no valor de US$ 58 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2024; de 10 anos no valor de US$ 41 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2031; e de 30 anos no valor de US$ 27 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2051.

Em comunicado, o Tesouro americano afirma que segue enfrentando "incertezas" em meio ao aumento das despesas para lidar com o coronavírus.

Desde abril do ano passado, o Departamento "aumentou substancialmente" a emissão de papéis.