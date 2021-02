Democratas garantem ter voto na Câmara para aprovar pacote de US$ 1,9 tri nos EUA

Câmara dos Deputados dos Estados Unidos - (Foto: Reuters)

Lideranças democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos garantem ter os votos para a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente americano, Joe Biden. Em coletiva de imprensa após reunião na Casa Branca, deputados governistas sinalizaram a intenção de aprovar o texto por reconciliação, dispositivo que permite a ratificação de pautas orçamentárias por maioria simples.

A presidente da Casa, Nancy Pelosi, informou que espera enviar a legislação de alívio ao Senado dentro das próximas duas semanas. A deputada explicou que ainda está aberta a trabalhar com a oposição, mas ponderou que o partido está preparada para agir unilateralmente. "Achamos que a reconciliação é necessária para garantir que tenhamos resultados", argumentou.

O deputado Steny Hoyer, número 2 da situação na Câmara, lembrou que o Congresso aprovou quatro pacotes econômicos com apoio bipartidário no início da pandemia e disse que os republicanos decidiram esperar antes de agir novamente. "Não há nada na reconciliação que impede os republicanos de votarem a favor do projeto", afirmou.

O deputado James Clyburn, por sua vez, minimizou os relatos de que há democratas insatisfeitos com o pacote e garantiu ter os votos para aprovar a proposta.