Democratas estarão prontos para aprovar pacote no início de fevereiro, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que os democratas estarão "prontos" para aprovar, na primeira semana de fevereiro, o pacote fiscal proposto pelo presidente Joe Biden. "Temos que fazer mais para combater a crise", declarou a líder do partido durante uma coletiva de imprensa.

O novo chefe da Casa Branca proporá ao Congresso um pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão, mas terá que negociar com parlamentares republicanos no Senado.

O Partido Democrata garantiu o controle da Casa, assim como o da Câmara, mas apenas com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

De acordo com Pelosi, Biden assinará novos decretos nesta quinta-feira, voltados para combater a pandemia de covid-19.

Vacinação

A democrata informou que o presidente norte-americano usará a Lei de Defesa da Produção para acelerar a campanha de vacinação no país. "Descobrimos que o governo Trump não tinha plano para a produção e distribuição de vacinas", criticou, em referência ao antecessor de Biden, Donald Trump.

Posse de Biden

Pelosi iniciou a coletiva afirmando que a posse de Biden e Kamala Harris na quarta-feira "foi sobre esperança e otimismo".

Impeachment de Trump

Ao ser questionada sobre o processo de impeachment do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ela respondeu que está esperando que os senadores estejam prontos para avaliar o tema antes de enviar os artigos do processo ao Senado.