Custo da cesta básica subiu mais de 28% no ano em Campo Grande

Cesta básica subiu abruptamente em Campo Grande - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

O custo da cesta básica em Campo Grande subiu 28,08% em 2020. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). No entanto em dezembro o custo ficou em -2,14%. Ou seja mesmo com a alta expressiva em 2020, no mês passado, Campo Grande registrou a maior queda nos valores entre as capitais pesquisadas. O preço da cesta individual ficou em R$ 576,48 e a familiar (para uma família, composta por quatro pessoas) totalizou.

Os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (tomada especial devido à pandemia do coronavírus), realizada pelo DIEESE, indicaram que, em 2020, os preços do conjunto de alimentos básicos, necessários para as refeições de uma pessoa adulta (conforme Decreto-lei 399/1938) aumentaram em todas as capitais. As maiores altas foram registradas em Salvador (32,89%) e Aracaju (28,75%). Em Curitiba foi observada a menor elevação (17,76%). Entre novembro e dezembro de 2020, o custo da cesta foi maior em nove cidades e menor, em oito; com destaque para as elevações de João Pessoa (4,47%), Brasília (3,35%) e Belém (2,96%). As maiores diminuições foram registradas em Campo Grande (-2,14%) e Salvador (-1,85%).

A batata foi o produto com maior variação de preços na Capital em dezembro com majoração de 4,16%. O preço médio de um quilo do tubérculo foi de R$ 4,76. Outros itens em alta, na comparação com novembro: banana (2,92%), feijão carioquinha (2,71%), açúcar cristal (1,72%) e farinha de trigo (1,25%).

A redução mais expressiva foi observada no preço do tomate (-20,33%), com preço médio de R$ 4,78 um quilo do fruto. Itens que registraram redução de preços: óleo de soja (-4,33%), arroz agulhinha (-3,23%), leite integral (-2,61%), carne bovina (-1,24%), café em pó (-1,03%). manteiga (-1,03%) e pão francês (-0,78%).

Tempo de trabalho - A Jornada de trabalho necessária para adquirir uma cesta básica em dezembro ficou em 121 horas e 22 minutos. Já o percentual do salário mínimo líquido comprometido para compra de uma cesta básica: 59,64% (redução de 1,30 p.p. em relação a novembro).