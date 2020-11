Crescimento da Indústria de Transformação de MS é destaque nacional

Os números foram impulsionado pelas políticas de incentivo do governo estadual - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A indústria de transformação de Mato Grosso do Sul apresentou o maior crescimento do país em 2018. Os números oficiais, divulgados pelo IBGE, revelam que o percentual foi de 11,96% e assumiu o ranking nacional naquele ano.

Jaime Verruck, secretário da Semagro afirma que essa é uma excelente notícia para o Estado.

Os números foram impulsionado pelas políticas de incentivo do governo estadual.

A soma de todas as riquezas geradas pela indústria de transformação no Estado em 2018 foi de R$ 12,095 bilhões. O que perfaz 13% do total do PIB de Mato Grosso do Sul daquele ano (R$ 106,9 bilhões).

Verruck ainda garantiu que os mesmos resultados serão verificados nos números de 2019, 2020 e 2021, já que permanentemente são anunciados pelo Governo do Estado, novos investidores trazendo novas indústrias para Mato Grosso do Sul.