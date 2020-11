Crédito imobiliário cresce 7,4% em outubro e soma R$ 13,9 bi, diz Abecip

Os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança totalizaram R$ 13,9 bilhões em outubro, elevação de 7,4% frente ao mês anterior. No comparativo anual, foi visto salto de 84%, conforme dados divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

"Em valores nominais, o volume financiado em outubro marca o segundo recorde mensal consecutivo da série histórica iniciada em julho de 1994", destaca a Abecip, em comunicado à imprensa.

No acumulado do ano até dezembro, a volume de empréstimos para a compra e construção da casa própria já superou toda a produção vista em 2019. Foram R$ 92,67 bilhões, aumento de 48,8% em relação ao mesmo período do exercício imediatamente anterior.

Unidades

A Abecip informa ainda que o número de unidades financiadas em outubro, nas modalidades de aquisição e construção, foi 45,5 mil imóveis, resultado 8,3% superior ao de setembro e 53,6% maior ante o mesmo mês de 2019.

Já nos dez primeiros meses, a quantidade chega a 324,6 mil unidades, incremento de 36,8%, na comparação com idêntico intervalo do ano passado.