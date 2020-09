CPI da zona do euro tem queda de 0,2% na comparação anual de agosto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 0,2% na comparação anual de agosto, desacelerando significativamente em relação ao aumento de 0,4% observado em julho, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A leitura negativa de agosto deixa a inflação anual da zona do euro ainda mais distante da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e de alimentos, recuou 0,6% em agosto ante julho, mas registrou acréscimo anual de 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.