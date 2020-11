Corte de água por falta de pagamento é suspenso por mais 30 dias em Campo Grande

Está proibido cortar água em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Foi prorrogado por mais 30 dias, a suspensão no corte do fornecimento de água por mais 30 dias em Campo Grande. A decisão foi publicada hoje (4) no Diário Oficial da Prefeitura.

No documento assinado pelo prefeito Marcos Trad (PSD), ficou prorrogado a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade em virtude da crise da pandemia do coronavírus. O último decreto sobre o assunto foi publicado no dia 15 de outubro, quando foi mantida a suspensão do corte de água por mais 15 dias.

"Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de novembro de 2020", diz o documento.