Etanol tem alta de 3% em novembro ante outubro, diz Ticket Log

Segundo levantamento feito pela Ticket Log, por meio do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o etanol em novembro teve aumento de 3% no preço médio na comparação com outubro. Conforme a empresa, o combustível vinha apresentando altas consecutivas desde maio, e neste mês, atingiu o mesmo patamar de antes da pandemia.

Ainda de acordo com a pesquisa da Ticket Log, o etanol está 1,5% mais caro do que no mesmo período de 2019, quando registrou média de R$ 3,577. No fechamento de novembro de 2020, o etanol teve preço médio de R$ 3,629 para o litro do combustível.

"No acumulado do ano, o etanol registrou variação de 17%, tendo o seu valor mais baixo em maio, a R$ 3,206, e o mais alto ficou por conta de fevereiro, quando foi encontrado a R$ 3.757", explica Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, empresa proprietária da marca.

Na comparação entre regiões, o maior valor apresentado foi no Sul, onde o etanol teve custo médio de R$ 3,788 o litro. O valor mais barato foi o da Região Centro-Oeste, onde figurou com o preço de R$ 3,405. Ao entrar no detalhe dos estados, o maior valor foi apurado no Rio Grande do Sul, na média de R$ 4,323 nas bombas. Já o menor valor para o combustível foi encontrado em São Paulo, com R$ 2,993 o litro.

Na comparação 70/30, que avalia o combustível mais vantajoso entre o etanol e a gasolina, o etanol compensou mais em apenas cinco Estados brasileiros, dentre os 27.

Segundo o levantamento, o combustível foi mais vantajoso somente na Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo", completa Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem 1 milhão de veículos administrados, com uma média de oito transações por segundo.