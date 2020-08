Coronacrise não impede que indústrias de MS se reinventem com medidas de biossegurança

Indústrias desenvolvem lava-pés para reforçar biossegurança no local de trabalho - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Empresas estão se adaptando diante das demandas do coronavírus em MS, e encontram em alternativas, medidas que podem facilitar o desempenho, adotando os protocolos de segurança, garantindo o funcionamento seguro neste período.

É o caso das indústrias Alumix Esquadrias Especiais e Portall Alumínio, de Campo Grande. O núcleo de inovação dos estabelecimentos desenvolveu, inicialmente para uso interno, um “lava-pés” visando reforçar a limpeza dos calçados dos colaboradores, contribuindo para a biossegurança. O recipiente foi feito com sobras de alumínio, e pode receber água sanitária.

Hoje, o produto é comercializado e já foi adquirido por empresas e escolas. “O alumínio gerava uma sobra grande que era descartada, como é um material composto, não dava para reciclar, era também um problema ambiental. O lava-pés é um dos materiais que vieram para a utilização das sobras. Várias pessoas também viram a necessidade e a facilidade de usar isso”, explica o proprietário das duas empresas, Eduardo Henn.

Além de criar produtos, para lidar com a crise, o setor industrial teve que se reorganizar para atender a novas demandas. O exemplo mais visto em todo o mundo é a produção de máscaras. A pandemia trouxe mais necessidades ao mercado, como outros equipamentos de proteção individual (EPI) para profissionais da saúde e de demais áreas.

A RU Uniformes, indústria da Capital, foi uma das primeiras do país a fabricar máscaras de tecido para o mercado segundo a proprietária, Juliana Aranda. O estabelecimento é referência na produção de uniformes para o segmento escolar e precisou remodelar o negócio. Atualmente, além da área da saúde, profissionais de outros setores têm buscado a empresa para uma proteção a mais.

“Estávamos mais fortalecidos no segmento escolar, com a paralisação das aulas presenciais, voltamos às nossas origens. Quando começamos a indústria, atendíamos hospitais. Na pandemia, fomos uma das primeiras a fabricar máscaras, nos reinventamos muito rápido. Os enfermeiros e médicos iam nas nossas lojas de varejo para comprar sapato, roupa, e outros profissionais, como manicures, também compraram jalecos para atender nas casas”, comenta.

Neste momento, a parceria com o Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS vem orientando sobre protocolos de segurança para rotina de trabalho, adequação e cuidados com as pessoas, seguindo resoluções preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A RU Uniformes, Alumix Esquadrias Especiais e Portall Alumínio fizeram a consultoria Indústria Saudável. “Com a pandemia, aumentou a demanda da saúde e não poderíamos deixar de atender, por isso fui atrás das consultorias de protocolos de segurança para cuidar dos funcionários, para continuarmos atendendo”, afirma a proprietária da RU Uniformes, Juliana Aranda.

Ao cumprir os requisitos da consultoria, o empresário recebe uma certificação digital, comprovando para os clientes e colaboradores que é um estabelecimento seguro. A consultoria Indústria Saudável é gratuita para micro e pequenas indústrias de Mato Grosso do Sul.