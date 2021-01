Contribuinte terá plantão para regularizar débitos e garantir desconto de 20% no IPTU

Neste sábado (9) e domingo (10), das 8 às 14h, e na segunda-feira (11), das 08h as 16h - (Foto: Divulgação)

Os contribuintes que deixaram para quitar os débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano na última hora terão mais uma oportunidade de ficar em dia com a prefeitura de Campo Grande e aproveitar o desconto de 20% para pagamento à vista do tributo referente a 2021.

Neste sábado (9) e domingo (10), das 8 às 14h, e na segunda-feira (11), das 08h as 16h, mais de 30 colaboradores estarão disponíveis para atender a população na Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500 (anexo ao Paço Municipal).

Atentos a todas as medidas de biossegurança, para evitar aglomerações, tendas foram montadas no estacionamento da central. É importante que o cidadão se dirija ao local com máscara e tenha o número da inscrição municipal do imóvel em mãos.

A iniciativa tem como foco os contribuintes inadimplentes, uma vez que no local será possível quitar as dívidas de anos anteriores e, logo em seguida, emitir o carnê azul para poder garantir os 20% de desconto caso pague à vista o tributo.

Para aqueles que já estão em dia, o carnê pode ser acessado por meio do “IPTU Web” no site https://iptu.campogrande.ms.gov.br/. No ambiente on-line é possível copiar o código de barras do boleto e pagar diretamente no aplicativo do banco do contribuinte.

Mesmo com o plantão neste fim de semana, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto lembra que contribuinte não precisa comparecer a Prefeitura de Campo Grande para resolver suas pendências. “Primeiramente, o contribuinte tem o telefone 4042-1320, que é uma central exclusiva para atendimento. A segunda via pode ser retirada pelo site da prefeitura. Com o boleto em mãos, os contribuintes podem pagar nas casas lotéricas e nas redes bancários autorizadas para recebimento do IPTU”, reforça o secretário.

Vale ressaltar que o desconto de 20% no pagamento à vista do IPTU é valido apenas para quem não tem nenhuma dívida com os cofres públicos e vai pagar o imposto referente ao exercício de 2021, até 11 de janeiro. Após a data, o abatimento será de 10% para o pagamento à vista, se pago até dia 10 de fevereiro.

Quem optar pelo parcelamento, ainda terá desconto de até 5% no total da dívida, desde que a parcela seja quitada até a data de seu vencimento.

Conforme o Decreto nº 14.544, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2021, publicado no Diogrande no dia 2 de dezembro, o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:

Parcela única: até R$ 50,00

Duas parcelas: acima de R$ 50,00 até R$ 100,00

Três parcelas: acima de R$ 100,00 até R$ 150,00

Quatro parcelas: acima de R$ 150,00 até R$ 200,00

Cinco parcelas: acima de R$ 200,00 até R$ 250,00

Seis parcelas: acima de R$ 250,00 até R$ 300,00

Sete parcelas: acima de R$ 300,00 até R$ 350,00

Oito parcelas: acima de R$ 350,00 até R$ 450,00

Nove parcelas: acima de R$ 450,00 até R$ 500,00

Dez parcelas: acima R$ 500,00

Importante lembrar que só será concedido desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2021, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa, e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos.

Impressão on-line

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU ou diretamente no link http:https://iptu.campogrande.ms.gov.br/ e imprimir seus débitos.