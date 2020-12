Conta de luz em janeiro vai vir mais cara com custo adicional de R$ 1,343 para cada 100 kw/h

Conta de luz - (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou na semana passada, que a bandeira tarifária para janeiro de 2021 será amarela com custo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Com o acionamento da bandeira amarela é importante reforçar ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia.

A previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica, com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), e no preço da energia (PLD) em relação ao mês passado.

O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.