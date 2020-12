Conta de água vai ficar 4,77% mais cara no próximo ano

O reajuste incidirá também sobre a tabela de serviços da concessionária - (Foto: Agência Brasil/EBC)

O Diário Oficial de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (21), o decreto que autoriza o reajuste tarifário de 4,77% dos serviços públicos abastecimento de água e esgotamento sanitário. As tarifas publicadas nesta segunda-feira entram em vigor a partir de 19 de janeiro de 2021. O reajuste incidirá também sobre a tabela de serviços da concessionária.

O reajuste anual está previsto no Contrato de Concessão entre a Águas Guariroba e o município e foi publicado após estudo técnico realizado pelo Conselho de Regulação e autorização da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG).

Na tarifa de água fixa residencial, o aumento foi de R$ 1,09, passando de R$ 12,79 para R$ 13,88.

Já o metro cúbico da água para a 1ª faixa de consumo na categoria residencial passará de R$5,16 para R$ 5,61. A cobrança do esgoto, que equivale a 70% do consumo da água, passará de R$ 3,61 para R$ 3,93 por metro cúbico.

Para as famílias de baixa renda beneficiadas com a Tarifa Social, a Tarifa Fixa passará de R$ 5,80 para R$ 6,30. O valor do metro cúbico de água passará de R$ 2,35 para R$ 2,55 e o valor do esgoto passará de R$1,65 para R$ 1,79.