Consumo de gás natural cai 26,7% em agosto na comparação anual, diz Abegás

gás natural vindo da Bolívia - (Foto: Divulgação)

O consumo de gás natural no País caiu 26,7% no mês de agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado, para 51,8 milhões de metros cúbicos (m³) por dia, e na comparação com julho, a demanda pela molécula permanece estável, informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

No mês de agosto, o segmento industrial consumiu 26,83 m³ por dia, redução de 3%, em base de comparação anual, mas aumento de 2,6% em relação a julho.

O segmento comercial teve redução mais expressiva, de 27,6%, o automotivo caiu 11,3%, geração elétrica recuou 51,4%, e cogeração apresentou baixa de 24,7%, e outros segmentos tiveram redução de 65,4%. Por outro lado, o segmento residencial apresentou alta de 2,5% e o de matéria-prima uma alta de 0,67%.

Em comparação com julho, o consumo de gás no segmento automotivo cresceu 9,8%, no residencial a elevação foi de 1,53% e no comercial houve alta de 21,6%.

No entanto, geração elétrica apresentou redução de 7,3%, em cogeração a baixa foi de 1,6% e em matéria-prima houve baixa de 0,89%. Outros segmentos apresentaram recuo de 14,81%.