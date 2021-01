Construção civil tem o maior número de fechamento de vagas em dezembro no Caged

O fechamento líquido de 67.906 vagas de trabalho com carteira assinada em dezembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxado pela construção civil no mês, com o encerramento de 43.032 postos formais.

Já a indústria fechou 40.192 vagas, enquanto houve um saldo de 23.749 demissões no setor de serviços em dezembro. Na agropecuária, foram fechadas 22.970 vagas no mês passado.

Apenas o comércio obteve resultado positivo no Caged de dezembro, com a abertura de 62.599 postos de trabalho formais.

Estados

No mês passado, 17 Estados registraram resultado negativo e apenas dez tiveram saldo positivo.

O melhor resultado foi registrado no Rio de Janeiro com a abertura de 6.977 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi o de São Paulo, que registrou o fechamento de 39.970 vagas em dezembro.