Conheça a indústria de brinquedos sediada em Mato Grosso do Sul

A Pais & Filhos é uma indústria em funcionamento há mais de 20 anos no município de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul e conta com uma área de 19.000m2 de área construída para produzir nossos jogos e brinquedos. - (Foto: Divulgação)

Nunca ouviu falar de indústria de brinquedos em Mato Grosso do Sul? Mas existe. A Pais & Filhos está instalada em Aparecida do Taboado desde 1999 e atualmente emprega cerca de 950 colaboradores diretos, entre efetivos e temporários, e produz uma grande variedade de brinquedos, sendo um dos maiores fabricantes nacionais de jogos de tabuleiro e quebra-cabeças.

Entre os brinquedos produzidos, o Cuca Legal merece destaque, pois é considerado um dos carros-chefes da empresa. O jogo é um desafio de conhecimentos em seis temas diferentes: atualidades, ciências, esportes, geografia, história e português. É um jogo que une diversão e aprendizado, indicado para toda família, com uma excelente relação custo e benefício.

Segundo o empresário Faber Lalucci, a Pais & Filhos tem um parque capacitado para produzir para diversas marcas, com tecnologia que permite terceirizar parte da produção, mas o foco principal são as marcas próprias da empresa. “Temos um excelente conceito no mercado de jogos de tabuleiro, por meio das nossas linhas ‘Top Line’ e ‘Super Jogos’”, afirmou.

Além das duas linhas, a “Pais & Filhos Baby” vem se consolidando no mercado como linha de puericultura leve, área que se preocupa com o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento infantil. Ainda faz parte do portfólio da empresa a marca “Gala”, que atua no segmento de embalagens plásticas.