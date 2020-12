Confira quais são os cargos de trabalho que deverão estar em alta no ano que vem

Desenvolvedor de game é um dos empregos que se destacam no ano que vem - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ano de 2020 está chegando ao fim. Para o ano que vem novas oportunidades vão surgir, pensando nisso, a empresa de recrutamento especializado de executivos, Page Group, fez uma lista de cargos que estarão em alta no próximo ano. Os cargos contemplam o alto escalão, média e alta gerência, níveis técnico e de suporte à gestão, além de terceiros e temporários.

Confira algumas oportunidades:

Cargo: DPO (Data Protection Officer)

O que faz: com a nova lei de proteção de dados pessoais, o DPO será o profissional encarregado de administrar e avaliar todos os dados da empresa, desde a coleta até o tratamento das informações. Além disso, terá um papel de interlocutor com o órgão regulatório de fiscalização de dados.

Salário: R$ 20 mil

Cargo: Gerente de Cyber Security

O que faz: profissionais são responsáveis por liderar toda a estrutura de segurança da informação, assim como área de riscos, governança e segurança cibernética – implantam processos de segurança, lideram estratégias de segurança, direcionam iniciativas, ferramentas e projetos de tecnologia para evitar ataques, assim como detecção e resolução dos mesmos.

Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil

Cargo: Especialista em Cloud

O que faz: os especialistas em cloud (geralmente com foco em AWS ou Azure) apoiam as companhias na sustentação saudável da operação remota e garantem que todos os sistemas em cloud funcionem bem e não atrapalhem o dia a dia da operação.

Salário: R$ 14 mil a R$ 19 mil

Cargo: Desenvolvedor de Games

O que faz: responsável pela programação dos jogos e por elencar e utilizar as tecnologias e linguagens de programação necessárias para que os games tenham todas as funcionalidades existentes. Como um simples bug de código pode impactar em todo o jogo, em geral as empresas de games são exigentes quanto ao conhecimento técnico desses profissionais. Não é exigência em todas as empresas, mas em geral quanto mais o programador gostar e se interessar pelo universo de games, melhor.

Salários: R$ 8 mil a R$ 15 mil

Desenvolvedor de game é uma das apostas para o ano que vem - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Cargo: Gerente de Produto

O que faz: responsável por direcionar a estratégia, o plano de evolução e as entregas dos produtos digitais.

Salários: R$ 25 mil a R$ 40 mil + stock options

Cargo: Business Controller

O que faz: é voltado para o negócio. Ele se associa a outras funções fora da operação de finanças, atuando quase como um consultor. É um profissional ativo, focado externamente e orientado para o futuro. Possui forte relacionamento com áreas como logística, produção, vendas e marketing.

Salários: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Cargo: Gerente Fiscal

O que faz: coordena e revisa o cálculo de impostos e obrigações acessórias, apoio na apuração e pagamento de tributos, atendimento a auditorias, implantação de melhorias fiscais, cálculo de impostos diretos e indiretos, elaboração de declaração de IR.

Salários: R$ 14 mil a R$ 20 mil + variável.

Cargo: Gerente Territorial de Vendas

O que faz: responsável por gerir a carteira de vendas de uma determinada região, incluindo a gestão do time responsável pela atuação de ponta da mesma. Este time pode ser composto por vendedores, representantes ou até mesmo um time híbrido. É comum também encontrar estruturas onde esse profissional é o ponto central de relacionamento junto a canais de distribuição, realizando além da ponte com a fabricante, suporte a venda, também uma gestão por influência e suporte a treinamentos ao time do parceiro.

Salário: de R$ 13 mil a R$ 16 mil + remuneração variável.

Cargo: Enfermagem Assistencial (Hospitalar)

O que faz: realiza a promoção segura e eficaz da assistência ao paciente. Supervisiona o cuidado, procedimentos e manejo do tratamento ao doente. Apoio educacional e treinamento com relação aos protocolos hospitalares aos técnicos e auxiliares. Realiza tarefas administrativas como checagem de prescrições, atualização de informações no prontuário para uma assistência de qualidade.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 6,5 mil

Cargo: Executivo Sênior de Vendas de Tecnologia - Serviços Financeiros

O que faz: responsável pela venda de serviços, softwares ou produtos para o segmento de serviços financeiros.

Salário: R$ 15 mil a R$ 40 mil + variável

Cargo: Analista de Planejamento/ BI

O que faz: responsável por garantir a melhor qualidade dos dados (conhecer ambiente BI, SQL, Hadoop e Cloud); gestão de indicadores de desempenho e geração de insights para o negócio; atuar em um time multidisciplinar e colaborativo com as áreas de Tecnologia, CRM, Canais Digitais, Ciência de Dados, Marketing etc. Desenvolve e implementa aplicações e automatizações em processos operacionais. Desenvolve dashboards para acompanhamento das automatizações implantadas.

Salário: Pleno: de R$ 5 mil a R$ 7 mil. Sênior: R$ 8 mil a R$ 10 mil.

Cargo: Analista de Business Intelligence, Dados e Automação

O que faz: trabalha com toda a estruturação técnica de informação (extração, armazenamento, modelagem e análise) utilizando metodologias próprias para organização de insights, desenvolvimento de painéis, relatórios e apresentação de dados estruturados para diferentes áreas e stakeholders.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 8 mil

Cargo: Especialista em Segurança Digital/Infraestrutura

O que faz: profissional com profunda experiência em legislação e domínio técnico para estruturação de departamento, documentos e equipes focadas em identificar fraudes, golpes e táticas de roubo e exposição de informações sensíveis e do negócio, além de adequar todos processos e cultura às normas e procedimentos para devido armazenamento e uso com segurança de todos dados controlados pela empresa.

Salário: a partir de R$ 10 mil

Cargo: Vendas Internas & Consultores Comerciais

O que faz: são aceleradores do processo comercial: fazem desde o mapeamento dos tomadores de decisão para qual ocorrerá a venda, prospectando novos parceiros de forma qualificada, como também entrando em contato para agendamento de reunião com o front comercial ou operando diretamente na venda e negociação.

Salário: R$ 3 mil a R$ 5 mil + variáveis de resultado.

Cargo: Analista de Compras

O que faz: prospecção e cotações no mercado; (re)negociações com clientes; compras internacionais e nacionais; gestão de carteira de fornecedores.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 5,5 mil

Cargo: Analista Contábil a Coordenador de Controladoria

O que faz: realiza conciliações e relatórios; atendimento à auditoria externa e revisão das demonstrações financeiras anuais; aprovação e revisão de ordens de compra de acordo com classificação contábil, condições fiscais e financeiras com verba orçamentária; responsável pela estrutura de rateio de custos (intercompany).

Salário: Pleno – R$ 4,5 mil a R$ 7 mil / Coordenador – R$ 8 mil