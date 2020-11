Confiança do empresário do comércio se mantém em crescimento, aponta pesquisa da CNC

89,9% dos entrevistados estão otimistas quanto os próprios negócios - (Foto: Edemir Rodrigues)

Uma pesquisa realizada em Campo Grande pela Confederação Nacional do Comércio, aponta que mesmo diante da pandemia, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) se manteve em crescimento chegando a 115,1 pontos. O indicador é maior que o de abril deste ano, quando foi registrado 114,8 e é 14% menor que o de outubro de 2019, que ficou em 134 pontos.

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio mede a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual, tornando-o uma ferramenta poderosa para o comércio varejista, fabricantes, consultorias e instituições financeiras.

A economista do IPF MS, Daniela Dias, explica que os números são uma boa perspectiva para o cenário econômico. “São perspectivas boas para o consumo, pois devemos lembrar que o ICEC é um indicador que antecede as vendas do comércio, a partir do ponto de vista dos empresários. Se a percepção atual está melhorando é um apontamento que o cenário econômico tende a melhorar”, afirma.

Ainda de acordo com a pesquisa, 89,9% dos entrevistados estão otimistas quanto os próprios negócios e 58,2% preveem novas contratações nos próximos meses.

“A proximidade das festas de fim de ano, período de maior movimento para o comércio pode estar contribuindo para esse otimismo”, comenta Daniela.