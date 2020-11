Confiança do empresário do comércio é a maior desde o início da pandemia em Campo Grande

Vendas de final de ano animaram os empresários - Divulgação

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande atingiu o maior nível desde o início da pandemia, ao registrar, neste mês de novembro, 123,9 pontos.



“A economia mostra sinais gradativos de recuperação. Em outubro, pelo quarto mês consecutivo, o saldo de empregos formais foi positivo em Mato Grosso do Sul. As compras em datas sazonais, como Dia das Crianças, também reagiram, assim como o indicativo para a Black Friday. Como já era de se esperar, também houve melhora da confiança dos empresários, principalmente, no que diz respeito aos investimentos em seus negócios e nas contratações, alimentando o processo de reativação da economia”, analisa a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias.



Conforme o ICEC, todos os índices que compõem a confiança do empresário do comércio da Capital reagiram neste mês, com destaque para a avaliação das condições atuais do comércio (+12%) e índice de investimentos (+7%). Neste mês, 66% falaram em aumentar o quadro de funcionários.