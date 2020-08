Confiança do comerciante em Campo Grande tem melhora significativa em agosto

Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

O mês de agosto foi positivo para o empresário do comércio, já que segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostram que melhorou a confiança do empresário do comércio de Campo Grande, mesmo diante da pandemia da Covid-19.

Em agosto o Icec alcançou 86 pontos, ante aos 75,6 pontos de julho, um aumento de 13,8%. Em relação ao mesmo período de 2019 houve uma redução de 31,9%.

Para 56,2% dos empresários ouvidos, a condição atual da economia brasileira piorou muito e apenas 9,8% acreditam que melhorou um pouco. Para 43,3%, as condições atuais do setor pioraram muito e para 14,5% melhoraram um pouco. Sobre a expectativa da economia brasileira, 42,3% acreditam que vai melhorar um pouco e 26,6%, que vai melhorar muito.

"Mesmo ainda vivendo com as incertezas da pandemia do novo coronavírus, o empresário começa a perceber uma pequena retomada nas vendas, com as medidas do governo para manter o ritmo da economia, bem como pelas estratégias de vendas e pela pequena melhora nos números da Covid no Estado. Ainda é muito cedo para uma análise mais completa dos rumos da economia, mas já conseguimos vislumbrar uma melhora e percebemos isso na expectativa positiva do empresário", afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Daniela Dias.

O Índice é um indicador antecedente, apurado exclusivamente entre os tomadores de decisão das empresas do varejo, cujo objetivo é detectar as tendências das ações do setor, do ponto de vista do empresário.