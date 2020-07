Concessões de crédito dessazonalizadas sobem 2,5% em junho ante maio, diz BC

Em meio à demanda de empresas e famílias por financiamentos durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Central informou nesta quarta-feira, 29, que as concessões de crédito subiram 2,5% em junho ante maio na série dessazonalizada. No caso de pessoas físicas, essas concessões avançaram 10,4% e, no das empresas, cederam 2,4%.

Os números mostram ainda que, em junho, as concessões no crédito livre - que reúne operações que não utilizam recursos do BNDES ou da poupança - subiram 3,9%. No caso das pessoas físicas, houve alta de 12,8%. Para as empresas, a baixa foi de 0,7%.

Os dados gerais apresentados pelo BC são influenciados pelos efeitos da pandemia, que colocou em isolamento social boa parte da população, reduzindo a atividade das empresas e elevando o desemprego - em especial, em março e abril.

Durante a pandemia, o BC e o Ministério da Economia anunciaram uma série de medidas justamente para manter o acesso ao crédito por parte de famílias e empresas.

Entre as empresas, especificamente, os relatos são de dificuldades de acesso ao crédito nos bancos.