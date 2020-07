Concessão de crédito a empresas via desconto de duplicatas sobe 21,1% em junho

Em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, as concessões de crédito para empresas aumentaram em diversas modalidades. Dados divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Banco Central mostram que as concessões de crédito via desconto de duplicatas e recebíveis cresceram 21,1% em junho ante maio, para R$ 30,650 bilhões.

No caso do desconto de cheques, houve alta de 1,3% e, na antecipação de faturas de cartão, ocorreu avanço de 34,6%. Os dados não levam em conta eventuais ajustes sazonais.

Os números do BC mostraram ainda que, em junho, a concessão de crédito para capital de giro subiu 12,0%. Dentro desta rubrica, o capital de giro com prazo inferior a 365 dias caiu 25,2%, enquanto operações com prazo maior tiveram alta de 41,5%. Já o capital de giro na modalidade teto rotativo recuou 20,1%.

Conforme o Banco Central, no caso da conta garantida para empresas, as concessões aumentaram 6,4% em junho ante maio. Já o cheque especial para pessoas jurídicas registrou redução de 13,2% nas concessões no mês passado.

Os dados apresentados nesta quarta-feira pelo BC são influenciados pelos efeitos da pandemia, que colocou em isolamento social boa parte da população, reduzindo a atividade das empresas e elevando o desemprego. Com a carência de recursos, as empresas aumentaram a demanda por crédito nos bancos, o que influencia os números de concessões. Existem reclamações recorrentes, entre as empresas, de dificuldades de acesso ao crédito neste momento de crise.