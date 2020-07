Compras de aço em junho têm alta de 49,7% ante maio, diz Inda; vendas sobem 38,5%

Trabalhadores - (Fotos: Divulgação)

As compras de aço pela rede de distribuição no mês de junho registraram alta de 49,7% ante maio, para 297,2 mil toneladas. Na comparação com junho do ano passado, cresceram 29,2%, segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) divulgados nesta terça-feira, 21.

As vendas de aços planos em junho, por sua vez, aumentaram em 38,5% sobre maio, para 290,5 toneladas, e na comparação anual, o avanço foi de 17,4%.

Em números absolutos, o estoque de junho ficou 0,8% acima de maio, em 855,5 mil toneladas. O giro de estoque fechou em queda, com 2,9 meses.

As importações cresceram 38,4% sobre maio, para um volume total de 103,6 mil toneladas, e 60% ante junho de 2019.

O Inda projeta para o mês de julho que compra e venda tenham uma alta de 15% em relação a junho.