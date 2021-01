Comitê do Senado dos EUA deve fazer audiência sobre 'estado do mercado acionário'

Senado dos EUA - (Foto: Reuters)

Senador do Partido Democrata dos Estados Unidos, Sherrod Brown, que assumirá como o presidente do Comitê Bancário da Casa, planeja uma audiência sobre "o atual estado do mercado acionário". Ele divulgou a informação nesta quinta-feira em sua conta no Twitter, em comunicado no qual critica Wall Street.

A intenção é informada após algumas ações, como a da GameStop, terem alta expressiva, impulsionadas pela plataforma Reddit, com usuários que decidiram apostar contra fundos de hedge - estes haviam se posicionado para lucrar com a queda dos papéis.

"As pessoas em Wall Street apenas se preocupam com as regras quando são eles a se machucar. Os trabalhadores americanos sabem há anos que o sistema de Wall Street está quebrado - eles têm pagado o preço", afirmou Brown em comunicado.

Ele cobrou a Securities and Exchange Comission (SEC), a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) americana, e também o Congresso a "fazerem a economia trabalhar para todos, não apenas para Wall Street", o que Brown diz tê-lo motivado a convocar a audiência sobre o assunto.