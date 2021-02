Comitê do Orçamento da Câmara dos EUA vota para avançar com pacote de US$ 1,9 tri

Comitê do Orçamento da Câmara dos EUA - Foto: Alex Brandon/AP

O Comitê Orçamentário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou nesta segunda-feira, 22, a favor de avançar com o projeto de lei para um pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhão, diante da pandemia da covid-19. A medida foi avalizada por 19 votos a 16 e segue para o Comitê de Regras da Câmara, onde pode ser alterada

O projeto prevê, entre outras medidas, cheques de US$ 1.400 para alguns americanos, uma elevação gradual do salário mínimo federal até US$ 15 por hora, além de financiamento para governos estaduais e locais.

O Senado também precisa aprovar a lei, para que ela possa ser enviada ao presidente Joe Biden para sua sanção.