Comércio de Campo Grande define horário de funcionamento em dezembro e novo piso salarial

Centro de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Foi definido o horário do comércio no mês de dezembro em Campo Grande. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) fecharam o acordo também o novo piso da categoria, que vale de novembro deste ano até outubro de 2021.



05/12 – até 20 h

07/12 a 23/12 – até 22 h

24/12 – até 18h

31/12 – até 16h

06, 13 e 20 – das 9h às 18h



A exceção fica por conta das lojas de shopping centers e as localizadas em centros comerciais como hipercenters, que no dia 24 de dezembro podem abrir as portas das 9h às 19h.



"Também foi definido que o colaborador que trabalhar aos domingos deve compensar o dia de serviço na semana subsequente", alerta o gerente de relações sindicais da Fecomércio-MS, Fernando Camilo.



Com relação às horas extras, fica definido até duas horas diárias com 65% sobre remuneração normal e, nos casos previstos no art. 61 da Consolidação das Leis Trabalhistas (necessidade imperiosa, em face de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto), o percentual deve ser de 95% do valor da hora normal.



Reajuste salarial

Empregados em geral - R$ 1.276,00

Comissionados - R$ 1.411,00

Auxiliar do Comércio - R$ 1.157,00

Office boy e serviços gerais - R$ 1.151,00



O documento também inclui cláusula de plano de assistência odontológica mediante adesão dos empregados.