Comércio da Capital prevê otimismo para o pós vacina

Centro de Campo Grande - (Foto: Rosana Siqueira/A Crítica)

As notícias mais recentes sobre a chegada da vacina em Campo Grande e no Brasil, esquentaram as expectativas do comércio na cidade. Apesar da vacina não ter uma data certa para chegar, o governo já tem planos para a imunização. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL CG), a retirada de medidas restritivas como o toque de recolher e capacidade de atendimento podem impulsionar as vendas.

Conforme o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, a chegada da vacina é muito esperada entre os comerciantes, que neste período de pandemia viveram na tensão e com regras restritivas, “Acreditamos que com a vacina teremos uma normalidade, que facilitará para todos e consequentemente, com mais segurança, os consumidores devem voltar às compras, melhorando a situação econômica e aquecendo o mercado”.

Já a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), avaliou 2021 como um ano desafiador. Para o presidente da ACICG, Renato Paniago, os efeitos da pandemia ainda podem demorar para passar.

Apesar das previsões, 2020 também foi um ano importante de inovação e muitas empresas tiveram que se adaptar, investir em novas ferramentas para que o seu produto pudesse chegar ao cliente. “O varejo teve de investir em tecnologia para se manter competitivo e acreditamos que essa transformação continuará em 2021”, afirma Paniago.

O fim do auxílio emergencial também traz preocupações, uma vez que reduziu o poder de consumo de parte da população, justamente em um mês marcado pelas contas como material escolar e impostos anuais como o IPVA.

“Acreditamos que com o início da imunização nosso estado, a segurança e a confiança do consumidor local serão retomadas de forma gradual e, também, deverá ocorrer diminuição das restrições de funcionamento a diversos setores empresariais, favorecendo os negócios”, finaliza.

Vacina

Na última terça-feira (5), a prefeitura de Campo Grande, encaminhou ao instituto Butantan o documento com a requisição de 347 mil doses de vacina Coronavac, com previsão para ser entregue ainda no mês de janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Conforme o cronograma da Sesau, a entrega de 35% do pedido (121.736 doses), estão previstas ainda para o mês de janeiro, 156.517 doses em fevereiro, correspondendo a 45% do pedido e 69.564 doses em março (20%).