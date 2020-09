Com Selic baixa, mercado imobiliário segue aquecido em Campo Grande

1ª torre do The Place entregue em Campo Grande; 2ª torre em construção. - (Foto: Cyro Clemente)

O setor imobiliário permanece aquecido em Mato Grosso do Sul, devido a não paralisação da construção civil, mesmo com o momento vivido nos últimos meses. O segmento é considerado a alavanca para a retomada da economia no país, segundo especialistas. Em Campo Grande, a temperatura medida pelo setor não é diferente.

Em julho e agosto, o otimismo do mercado animou investidores e quem busca por imóveis novos. Quem deseja ou sonha com um imóvel consegue hoje adquirir, por exemplo salas comerciais, utilizando financiamentos com juros baixos – influenciados pela queda da taxa Selic (2% ao ano) – , e também devido as propostas atrativas dos bancos. Há uma grande expectativa para este 2º semestre do ano no setor.

Crédito imobiliário

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o segmento movimentou, em julho, R$ 10,82 bilhões no período, alta de 16,7% em relação a junho de 2020 e de 61,5% na comparação com julho do ano passado.

A entidade afirmou em comunicado recente, que “um conjunto de fatores parece contribuir positivamente para esse desempenho, como a redução do consumo devido ao isolamento social, maior preocupação financeira das famílias com o futuro próximo, queda da rentabilidade das demais aplicações de renda fixa e volatilidade expressiva no mercado de renda variável”.

Especialistas em economia e investimentos avaliam que este é o melhor momento para quem pretende adquirir um imóvel para morar ou mesmo fazer investimentos para compra e locação.

Vendas em crescimento

A Plaenge, construtora que completou 50 anos de atuação no Brasil, desses 32 anos em Campo Grande, realizou no fim de agosto a entrega de uma torre comercial, o The Place Corporate, na avenida Afonso Pena, dentro do Shopping Campo Grande. A empresa entregou a obra dentro do prazo estipulado e celebrou a sua comercialização de 100%.

“Nós efetuamos um planejamento consciente, com responsabilidade e conseguimos manter os nossos prazos. O The Place Corporate tem como pontos altos a sua localização, conexão com o Shopping Campo Grande e tecnologia de automação de última geração para os negócios. Entregamos o empreendimento corporativo e a procura por parte dos clientes tem sido muito boa, o que significa que quem pretende ter seu próprio negócio, escritório, clínica, está aproveitando a oportunidade do melhor momento de compra e também para investimentos como locação”, explica.



Gerente regional da Plaenge, Valéria Gabas: Planejamento e entrega dentro do prazo. Foto: Cyro Clemente

O complexo comercial ainda tem uma 2ª torre que está sendo construída e com previsão de entrega em setembro de 2022. Para agendar visita ao empreendimento, basta agendar horário por meio do telefone e whatsapp (67) 3322-9600.

Plaenge realiza live e celebra entrega

A Plaenge realizou no último dia 28, um evento de entrega do The Place Corporate. Uma live inédita entre Marcelo Loureiro e Geraldo Espíndola para comemorar a entrega do empreendimento dentro do prazo e vendas das salas comerciais do empreendimento em crescimento. “Estamos muito felizes por entregar um prédio que atende as necessidades dos nossos clientes, e auxiliar no fomento aos negócios em nossa cidade”, diz a gerente regional Valéria Gabas.



Vinícius Pereira, Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro em live inédita. Foto: Marcus Moriyama

A live pode ser acessada no canal da Plaenge no Youtube (youtube.com/construtoraPlaenge)