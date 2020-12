Com reforço na captação de vagas, Funtrab obteve aumento de 353% nas oportunidades de empregos

Funtrab em Campo Grande continua - (Foto: Edemir Rodrigues)

Neste período de pandemia a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) priorizou o trabalhador, e para isso reforçou a captação de vagas com o objetivo de oferecer o maior número de oportunidades de trabalho e renda e possibilitar sustento para muitas famílias.

Há 30 anos a captadora de vagas da Funtrab Nancy Souza exerce um trabalho em conjunto com as empresas. “É um momento delicado, mas o trabalhador precisa trabalhar e por isso reforçamos nosso trabalho de captação, com contato direto com os empresários para que houvesse uma sensibilização, estabelecemos uma relação de confiança”, declarou a servidora.

Em março deste ano (período inicial da pandemia), a Funtrab suspendeu o atendimento duranrte 14 dias para realizar adequações com medidas de biossegurança; nos outros dias abriu normalmente das 7h30 às 17h30, com os serviços de captação de vagas, intermediação de mão de obra, entrada ao Seguro-Desemprego e orientação do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, dentre outros.

O gerente de Prevenção e Perdas de uma grande rede de supermercados na Capital, Edson Silva, ressaltou os motivos pelo qual faz as contratações por meio da Funtrab. “Eu escolhi a Funtrab pela agilidade com os candidatos selecionados e a recrutação, pré-seleção para as funções disponíveis dentro do setor de prevenção e perdas. Isso nos ajuda identificar se o perfil do trabalhador é compatível com a vaga oferecida”, afirmou.

Em um comparativo entre os meses de abril a outubro houve um aumento de 353% no número de vagas disponíveis para os trabalhadores da Capital, de 160 oportunidades saltou para mais de 700 vagas.

No mês de abril foram captadas 160 vagas, maio (250), junho (370), julho (460), agosto (551), setembro (778) e outubro (725). Ou seja, foram 4.815 vagas captadas.