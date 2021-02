Com quase 800 só na Capital, MS tem mais de 2 empresas voltadas para o mundo fitness

Mesmo as lojas e marcas que não são direcionadas nesse segmento, estão de olho neste público - (Foto: Divulgação)

Ainda que 2020 tenha sido um ano fora do normal para todo o mundo, há muito espaço para que mais negócios possam crescer, e ainda muitos clientes para conquistar em 2021. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o mercado fitness engloba 1.906 empresas que vão de academias a lojas de vestuário, alimentação natural e serviços ligados a este universo. Em Campo Grande, são 759 estabelecimentos.

De olho neste potencial, o Shopping Campo Grande conta com várias lojas especializadas somente no segmento de saúde, nutrição e bem estar. Dentre as especializadas estão a Anitta Tênis, Authentic Feet, Centauro, Doctor Feet, Academia Fórmula, Kipling, New Balance, Osklen, Planeta Esportes, Sketchers, Track e Field, World Tennis, além de espaços para alimentação saudável como Bio Mundo e Boali, entre outras.

Mesmo as lojas e marcas que não são direcionadas nesse segmento, estão de olho neste público. É o caso da Vivara que na linha My Life traz berloques ou pins de equipamentos esportivos que vão de tênis, raquetes, bolas, halteres entre outros itens. A Arezzo e a Ana Capri, entre outras marcas, também estão investindo em tênis que aliam beleza e a funcionalidade de dar mais conforto para quem deseja fazer atividades e ainda ter um visual descolado.

A aposta neste público fiel, fez com que a Centauro lançasse um novo modelo de loja e está estruturando suas unidades, entre elas a do Shopping Campo Grande. De acordo com gerente comercial da unidade, Júlio Ferreira Neto, a nova loja aposta alto em tecnologia e serviços, que ampliam a experiência do consumidor. "A Geração Cinco (G5) é voltada para a experiência do consumidor e quer serviços personalizados. O objetivo da loja é valorizar o relacionamento com todos os clientes e, principalmente, com a população local", enfatizou.

Ele destaca que a loja irá contar com provadores inteligentes, que permitem que as peças escolhidas pelo cliente sejam identificadas e, por meio de uma tela, disponibiliza informações sobre os produtos. Com isso, o consumidor pode solicitar outro tamanho ou até mesmo receber recomendações de artigos similares sem sair da cabine. "Há também o caixa móvel. Os consultores da loja podem finalizar a compra dos clientes em qualquer lugar da loja, não sendo necessário pegar filas. Os totens com tablets também permitem acesso a uma infinidade de itens, que podem ser solicitados para entrega em casa ou retirada em loja", acrescentou.

Lojas de artigo esportivo

A nova loja possui lockers para a retirada de compras online. Ao comprar um produto no site e optar por retirar na loja, o cliente recebe um e-mail com um código e número do locker que será usado para abrir o armário onde está guardada sua compra. Dessa forma, o consumidor retira seu produto, evitando filas e economizando tempo. A experiência de provar tênis também vai ganhar novidades – uma esteira conectada a telas que simulam circuitos de corrida do mundo todo, permitindo ao cliente encontrar o modelo ideal. As novas lojas da rede atuarão como um hub de entretenimento, recebendo uma série de eventos em conjunto com marcas parceiras, além de realizar transmissão de jogos ao vivo, valorizando o relacionamento com todos os clientes e, principalmente, com a comunidade local. "Ao unir produtos, informação e serviços em um único lugar, os consumidores terão acesso a experiências diferenciadas, por meio das tecnologias", conclui.