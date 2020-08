Com Planejamento de Compras, MS se antecipa à nova lei de licitações - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com experiência na elaboração do Plano de Compras Governamentais, instrumento utilizado pelo estado para planejar os processos de aquisição de bens e serviços, Mato Grosso do Sul está um passo à frente da nova lei de licitações, que tramita no Senado Federal.

Em articulação para integrar a pauta de votação no parlamento, o projeto de lei deve trazer a obrigatoriedade deste planejamento, que está alinhado à boa aplicação dos recursos públicos, transparência, celeridade e eficiência.

Pauta de uma reunião em formato virtual que aconteceu esta semana na SAD, o Plano de Compras 2021 foi abordado pela secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes e pelo superintendente de Gestão de Compras e Materiais, Leonardo Dias Marcello com os servidores que fazem parte das equipes técnicas de compras de todo o estado.

Nos antecipamos ao atuar de forma articulada, diz Leonardo

“A modernização de lei de licitações trará esse Plano de Compras como uma obrigação. Como somos sabedores da importância de um bom planejamento para a Gestão Pública, nos antecipamos, ao atuar de forma articulada com as unidades gestoras, incutindo assim essa nova cultura de compras no estado”, pontua Leonardo, superintendente da Sucomp.

De acordo com a Assessoria de Gestão Estratégica da SAD, responsável pela implantação do Plano de Compras em formato piloto, o trabalho é realizado desde 2015 em MS. “Inicialmente, o plano de compras era manual, avançando em 2017 para um sistema virtual. Atualmente trabalhamos no aprimoramento deste sistema e também no redesenho deste processo, pois acreditamos que reduzir o retrabalho, melhorar a organização, irá contribuir para um planejamento eficaz”, pontua a assessora de Gestão Estratégica da SAD, Hosilene Lubacheski, ao fazer referência ao Sistema Gestor de Compras de MS, o SGC.

A reunião desta semana reuniu 51 servidores que atuam nas equipes técnicas de compras do estado e que também são responsáveis pelo planejamento, elaborado através de um sistema que lista os itens a serem adquiridos com quantitativo, bem como a justificativa da aquisição e a média histórica de consumo do órgão.