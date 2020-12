Com parceria do Sebrae, Funsat terá atendimento voltado ao Micro Empreendedor Individual

A iniciativa é mais uma das ações do plano de retomada da economia em Campo Grande - (Foto: Divulgação/PMCG)

A partir da próxima segunda-feira (14), o Sebrae terá um espaço de atendimento na sede da Fundação Social do Trabalho. A prioridade será orientar aos interessados sobre o processo para se tornar um Micro Empreendedor Individual (MEI).

O atendimento será feito por um colaborador do Sebrae de maneira presencial, sem necessidade de agendamento e respeitando as normas de biossegurança adotadas na Funsat, lembrando que o uso de máscara é obrigatório.

A iniciativa é mais uma das ações do plano de retomada da economia em Campo Grande, implementado e executado pela Prefeitura que, desta vez, conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A medida busca soluções de geração de emprego e renda, dentre as quais o fomento ao empreendedorismo municipal.

Interessados podem comparecer a Funsat, que fica localizada na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, das 07h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.